«Динамо-Владивосток» вышло в четвёртый раунд Пути регионов КР, обыграв «Сибирь»
Поделиться
Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Динамо-Владивосток» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данилой Цурковым (Москва). «Динамо-Владивосток» одержало победу со счётом 2:0.
Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 12:00 МСК
Динамо-Владивосток
Владивосток
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирск
1:0 Кузин – 25' 2:0 Колотыгин – 36'
На 25-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо-Владивосток» Никита Кузин. На 36-й минуте нападающий Артём Колотыгин упрочил преимущество хозяев — 2:0. Второй тайм завершился без забитых мячей, «Динамо-Владивосток» вышло в четвёртый раунд Пути регионов.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).
Комментарии
- 4 сентября 2024
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:27
-
14:26
-
14:23
-
14:21
-
13:56
-
13:52
-
13:52
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:20
-
13:19
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:48
-
12:44
-
12:27
-
12:21
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:52
-
11:46
-
11:45
-
11:35