«Динамо-Владивосток» вышло в четвёртый раунд Пути регионов КР, обыграв «Сибирь»

Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Динамо-Владивосток» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данилой Цурковым (Москва). «Динамо-Владивосток» одержало победу со счётом 2:0.

На 25-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо-Владивосток» Никита Кузин. На 36-й минуте нападающий Артём Колотыгин упрочил преимущество хозяев — 2:0. Второй тайм завершился без забитых мячей, «Динамо-Владивосток» вышло в четвёртый раунд Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).