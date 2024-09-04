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«Динамо-Владивосток» вышло в четвёртый раунд Пути регионов КР, обыграв «Сибирь»

«Динамо-Владивосток» вышло в четвёртый раунд Пути регионов КР, обыграв «Сибирь»
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Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Динамо-Владивосток» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данилой Цурковым (Москва). «Динамо-Владивосток» одержало победу со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 12:00 МСК
Динамо-Владивосток
Владивосток
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирск
1:0 Кузин – 25'     2:0 Колотыгин – 36'    

На 25-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо-Владивосток» Никита Кузин. На 36-й минуте нападающий Артём Колотыгин упрочил преимущество хозяев — 2:0. Второй тайм завершился без забитых мячей, «Динамо-Владивосток» вышло в четвёртый раунд Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

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