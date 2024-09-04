Российский легионер в чемпионате Вьетнама Ле рассказал, в чём Москва превосходит Ханой

Воспитанник московского ПФК ЦСКА Виктор Ле, ныне выступающий за вьетнамский клуб «Хатинь», высказался о разнице столиц России и Вьетнама. По его словам, Москва — более современный город, а Ханой — старинный и колоритный город с особенной атмосферой.

— Чем различаются столицы России и Вьетнама — Москва и Ханой?

— Москва более модернизирована, чем Ханой. Транспорт, метро получше. В Ханое другой вайб — старинный, с особенностями. Мне нравятся такие города.

Сейчас во Вьетнаме тоже развиваются технологии, но от Москвы всё немного отстаёт. Мне нравится старинная атмосфера, в Москве тоже такое есть, но меньше, — сказал Виктор Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.