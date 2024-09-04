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Председатель правления «Зенита» Медведев опроверг информацию о конфликте с Семаком

Председатель правления «Зенита» Медведев опроверг информацию о конфликте с Семаком
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о напряжённых отношениях с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Конфликт с Семаком? Очередной бред», — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что Сергей Семак недоволен тем, что Александр Медведев часто заходит в раздевалку, много общается с игроками и «даже даёт установки футболистам». «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде. Игра состоится 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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