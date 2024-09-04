В «Локомотиве» высказались о судействе на старте сезона чемпионата России

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по теме судейства в стартовавшем сезоне.

«Тема судейства всегда была, есть и будет актуальной. Ведь даже несмотря на все технические средства, всё равно у клубов и различных специалистов возникает масса вопросов к арбитрам. Моя позиция заключается в том, что нам необходимо на уровне нашего футбольного руководства наконец-то договориться об определённых единых подходах и стандартах», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за семь матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.