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Клуб из РПЛ сделал предложение по игроку «Ювентуса» Костичу, но получил отказ

Клуб из РПЛ сделал предложение по игроку «Ювентуса» Костичу, но получил отказ
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Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич находится в поисках нового клуба, так как туринцы не рассчитывают на него в текущем сезоне. Подписать футболиста попытался один из российских клубов, название которого не разглашается, информирует журналист Николо Скира.

Согласно сведениям источника, сербский футболист отклонил предложение из России. Также он отказался от перехода в «Саутгемптон», «Франкфурт» и «Аль-Айн». Единственным претендентом на Костича остаётся турецкий «Галатасарай».

Напомним, 31-летний Филип Костич является игроком «Ювентуса» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне Костич принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6,5 млн.

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