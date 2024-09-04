В «Локомотиве» оценили идею создания общественного совета по судейству

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном создании общественного совета по судейству. Ранее генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов предложил создать общественный судейский совет при президенте РФС.

«Если мы будем создавать параллельные структуры, то рано или поздно судьи просто перестанут принимать решения на поле, боясь чрезмерной критики. Судейская система должна быть независима, адекватна. И каких-то дополнительных органов, мне кажется, создавать нет смысла.

Надо договориться о единых подходах — это да, это стратегическое направление развития судейства. Единые подходы должны внедряться в работу судейского блока, о них должны знать клубы. Вся эта работа должна быть нацелена на то, чтобы игроки развивались, футбол становился всё более и более зрелищным, а непосредственно игрового времени на поле становилось как можно больше. При таких вводных многие проблемы, о которых говорят коллеги, будут преодолены», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».