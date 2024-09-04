Воспитанник ЦСКА Ле: думаю, Лукин сможет играть даже в первой сборной России

Воспитанник московского ПФК ЦСКА Виктор Ле, ныне выступающий за вьетнамскую команду «Хатинь», поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Матвее Лукине. По мнению Виктора, в скором времени Матвей Лукин сможет соответствовать уровню основной сборной России по футболу.

«С Матвеем Лукиным я в хороших отношениях даже сейчас. Когда только переехал во Вьетнам, созванивался с ним. Матвей ещё не играл в основе МФЛ, когда я пришёл, начал только во втором круге. Было сразу ясно, что сильный защитник, есть скорость. Во Вьетнаме я таких не видел. Думаю, что скоро Мотя сможет играть даже в основной сборной России», — сказал Виктор Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.