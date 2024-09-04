ФИФА представила логотип нового клубного чемпионата мира

ФИФА на официальном сайте презентовала логотип нового клубного чемпионата мира, который пройдёт в 2025 году. Турнир примут Соединённые Штаты Америки.

«Эмблема, которая будет адаптирована и использована для всех будущих турниров, вдохновлена мячом, историей футбола и культурой, а инициалы турнира C – W – C объединены в круглую пиктограмму. На уникальной эмблеме клубного чемпионата мира в центре выделено место для демонстрации элементов, наиболее приближенных к турниру, а именно успешных клубов из всех шести конфедераций, которые будут соревноваться в Соединённых Штатах», — написано в заявлении.

В клубном чемпионате мира по футболу — 2025, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года, примут участие представители каждой из шести континентальных конфедераций – АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), ОФК (Океания) и УЕФА (Европа). На сегодняшний день 30 из 32 команд прошли квалификацию, дополнительный клуб из КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и представитель принимающей страны будут утверждены в установленном порядке.