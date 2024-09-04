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«Космос» — «Амкал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Космос» — «Амкал»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 4 сентября, в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Космос» из Долгопрудного и московский «Амкал». Команды будут играть на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Марнавским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 16:00 МСК
Космос
Долгопрудный
1-й тайм
0 : 1
Амкал
0:1 Пичугин – 37'    

Стартовые составы команд:

«Космос»: Фаттахов, Валеев, Япрынцев, Кайков, Рубчинский, Логвинов, Помешкин, Гунько, Пономарёв, Третьяков, Левкин.

«Амкал»: Швагирев, Старостин, Шурыгин, Левшук, Оленченко, Имаев, Рябокобыленко, Маврин, Маричев, Агекян, Пичугин.

Ранее «Амкал» в матче второго раунда Пути регионов обыграл московский «Велес» со счётом 2:0, а «Космос» на предыдущей стадии оказался сильнее «Сахалина» — 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

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