Экс-игрок «Барселоны» Пике: Ямаль — игрок с большим потенциалом

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о молодом нападающем сине-гранатовых Ламине Ямале.

«Думаю, больше всего в его игре удивляет зрелость, с которой он действует на поле. Он прекрасно понимает, как нужно располагаться на своей позиции, как идти в атаку на крайнего защитника. Если Ламин видит, что находится в неудобном положении, он сделает всё, чтобы мяч сохранить. Полагаю, что он игрок очень высокого уровня и с большим потенциалом. Надеюсь, в ближайшие годы Ямаль станет важнейшим футболистом для «Барсы», — приводит слова Пике испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.