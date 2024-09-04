Воспитанник ЦСКА Ле: во Вьетнаме самое главное — уважать старших

Воспитанник московского ПФК ЦСКА Виктор Ле, ныне выступающий за вьетнамский клуб «Хатинь», рассказал об особенностях местной культуры.

— Расскажи об особенностях местной культуры, традициях.

— Во-первых, здесь самое главное — уважать старших. Во всех странах их уважают, но здесь это особенно важно. Если скажешь что-то не очень хорошее, это сразу бросится в глаза. Даже есть особенные слова. Ты должен говорить «ông», если обращаешься к мужчинам старше тебя, и «bá», если к женщине. Менталитет здесь другой. Понятное дело, все понимают, что я ещё как иностранец. Пытаюсь влиться.

В основном обычаи здесь — про уважение. Приветствуя человека, ты должен встать, дать правую руку и приложить левую. Здесь доброжелательные люди, всегда рады помочь. Адаптироваться несложно. Во Вьетнаме мало кто говорит на английском, но всегда пытаются что-то объяснить, донести, — сказал Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.