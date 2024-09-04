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Воспитанник ЦСКА Ле: даже во Вьетнаме придерживаюсь русского режима дня

Воспитанник ЦСКА Ле: даже во Вьетнаме придерживаюсь русского режима дня
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Воспитанник московского ПФК ЦСКА Виктор Ле, ныне выступающий за вьетнамский клуб «Хатинь», рассказал об особенностях ритма жизни людей во Вьетнаме. По его словам, местные жители всегда очень рано просыпаются, но работают по вечерам.

— Вьетнамцы очень рано встают. На рассвете, в 5:30-6:00 утра, уже бегают. Это потому, что днём очень жарко. Ближе к 10:00 начинается тихий час, когда многие спят. К вечеру начинается работа. Я удивился, узнав об этом.

— Сам такого же графика придерживаешься?
— Конечно, я ещё не так рано встаю (смеётся). Придерживаюсь русского режима, но как профессионал стараюсь просыпаться пораньше, — сказал Виктор Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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