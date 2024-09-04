Воспитанник ЦСКА Ле объяснил, почему уехал из России во Вьетнам

Воспитанник московского ПФК ЦСКА Виктор Ле, ныне выступающий за вьетнамский клуб «Хатинь», объяснил, почему решил перебраться из России в чемпионат Вьетнама. По словам футболиста, он хотел получать больше игровой практики, поэтому и перебрался в экзотический чемпионат.

«Я пару раз тренировался с основой ЦСКА и видел, какой там уровень. Просто запредельный. На тот момент тренером был Алексей Березуцкий, который не особо подтягивал молодёжь. После уже пришёл Федотов и привёл Носкова, Лукина и прочих. Но я решил, что хочу больше играть в футбол, и уехал во Вьетнам. Тем более отсюда мои корни, здесь комфортно», — сказал Виктор Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.