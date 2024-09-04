Александр Соболев рассказал о своей адаптации в «Зените»

Российский нападающий Александр Соболев рассказал о своей адаптации в санкт-петербургском «Зените».

Не сказал бы, что тяжело адаптироваться к новому городу. С первого дня я начал тренироваться. Сегодня долгожданная первая тренировка с командой. Ребёнок пошёл в школу, уже нашли жильё — сегодня заключим договор. Можно сказать, быт обустроен. Осталось только играть в футбол», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, о переходе Соболева «Зенит» объявил 30 августа. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.