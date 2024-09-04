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Александр Соболев рассказал о первом разговоре с Семаком после перехода в «Зенит»

Александр Соболев рассказал о первом разговоре с Семаком после перехода в «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о первом разговоре с главным тренером Сергеем Семаком.

«С тренерском штабом нахожусь в контакте. Вчера видел Сергея Богдановича — он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли на поле и футболе особо не общались.

Я провёл три индивидуальные тренировки. Я в хороших кондициях. Хорошо, что сейчас пауза на сборные и у меня есть время потренироваться с командой. Что касается товарищеской игры с «Кайратом», надеюсь, уже сыграю», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой после появления слухов о переходе в «Зенит».

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