Воспитанник ЦСКА Виктор Ле рассказал, сколько платят в чемпионате Вьетнама

Воспитанник московского ПФК ЦСКА Виктор Ле, ныне выступающий в составе вьетнамского клуба «Хатинь», рассказал об уровне зарплат в чемпионате Вьетнама. По словам российского футболиста, средняя зарплата в местной лиге составляет от $ 8 тыс. до $ 10 тыс.

«Я не уверен, но думаю, что от $ 1 тыс. до $ 30 тыс. для топовых игроков. Средняя зарплата составляет $ 8-10 тыс.», — сказал Виктор Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в € 125 тыс. Виктор Ле успел поиграть уже в двух командах из чемпионата Вьетнама. Сначала он выступал за

«Биньдинь», а теперь защищает цвета клуба «Хатинь».