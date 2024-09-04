«Побьют немножко». Соболев — о приветственном коридоре в «Зените»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о приветственном коридоре в санкт-петербургской команде.

— В «Зените» есть традиция: новичка принимают в тоннеле. Знаешь, кто сильнее бьёт?

— Не знаю, насколько правда, но сегодня вышла новость, что Алип попросил перенести коридор (улыбается). Я знаю об этой традиции, но ничего страшного. Это нормально, такое проходишь, когда забиваешь первый гол или в день рождения. Побьют немножко, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, о переходе Соболева «Зенит» объявил 30 августа. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.