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Соболев: если в «Зените» скажут играть правого защитника, сыграю

Соболев: если в «Зените» скажут играть правого защитника, сыграю
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, на какой позиции готов сыграть за сине-бело-голубых.

«Не могу ответить, как мне комфортнее играть — с двумя нападающими или с одним. Всё зависит от игры и тренерских установок. Если мне скажут играть правого защитника, я буду это делать. Если там я буду приносить пользу, значит, тренер видит, что там нужнее, чем в нападении. Я готов играть везде. Конечно, нападающий — моя профильная позиция, но, повторюсь, где скажут, там и буду играть», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, о переходе Соболева «Зенит» объявил 30 августа. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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