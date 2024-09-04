Александр Соболев: ещё в октябре прошлого года сказал «Спартаку», что хочу уйти

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, когда стал задумываться об уходе из «Спартака». «Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» 30 августа.

— Когда поняли, что ваши дороги со «Спартаком» разошлись?

— Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой после появления слухов о переходе в «Зенит».