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Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в «Зените»

Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в «Зените»
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Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в составе сине-бело-голубых. Футболист признался, что волнуется.

— Была новость, что из футболистов «Зенита» не все с восторгом восприняли ваш переход. Волнуетесь ли перед вечерней тренировкой?
— Да, действительно волнуюсь. Всё-таки новая команда, новые партнёры. Есть небольшое переживание. Что касается сообщений в прессе, то на это я просто не обращаю внимания. Со всеми русскими ребятами я знаком — мы играли в сборной и будем играть в сборной и «Зените». Думаю, никаких проблем не будет. Считаю, что и с иностранными ребятами тоже не будет никаких проблем, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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