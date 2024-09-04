Иванов — о судействе: не секрет, что два одинаковых эпизода могут быть оценены по-разному

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал ситуацию с судейством в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Как вам в целом история с судейством — главная тема старта сезона. Читаете решения ЭСК?

— Да, видел. У меня один товарищ выставлял в соцсети и сравнивал эпизоды. Ни для кого не секрет, что два одинаковых эпизода могут быть оценены по-разному. Но это не наша работа, повлиять не можем, стиснули зубы — и поехали.

— Один из самых громких моментов старта — единоборство в матче «Динамо» Мх — «Пари НН», когда Кирилл Гоцук вытолкал в штрафной за поле Касинтуру. Как это может быть не пенальти?

— Наверное, мы не так сильно разбираемся, — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Казанский «Рубин» после семи туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени. Отметим, что лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. Второе место занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».