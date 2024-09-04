Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — Чертаново. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иванов — о судействе: не секрет, что два одинаковых эпизода могут быть оценены по-разному

Иванов — о судействе: не секрет, что два одинаковых эпизода могут быть оценены по-разному
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал ситуацию с судейством в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Как вам в целом история с судейством — главная тема старта сезона. Читаете решения ЭСК?
— Да, видел. У меня один товарищ выставлял в соцсети и сравнивал эпизоды. Ни для кого не секрет, что два одинаковых эпизода могут быть оценены по-разному. Но это не наша работа, повлиять не можем, стиснули зубы — и поехали.

— Один из самых громких моментов старта — единоборство в матче «Динамо» Мх — «Пари НН», когда Кирилл Гоцук вытолкал в штрафной за поле Касинтуру. Как это может быть не пенальти?
— Наверное, мы не так сильно разбираемся, — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Казанский «Рубин» после семи туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени. Отметим, что лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. Второе место занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».

Материалы по теме
Полузащитник «Рубина» Иванов сравнил «Зенит» со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android