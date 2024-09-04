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«Легко точно не будет». Обляков — о матче России с Вьетнамом

«Легко точно не будет». Обляков — о матче России с Вьетнамом
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Футболист сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего товаришеского матча с национальной командой Вьетнама.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вьетнам — интересный соперник из экзотичной страны. Матч покажет, думаю, будет полный стадион. Думаю, болельщики будут поддерживать свою команду. Во время перелёта спал. Ощущения нормальные, полёт быстро прошёл. Мы живём по московскому времени. Немного тяжело дышать. Легко точно не будет. Мы не так часто играем с командами из таких стран. Интересно, в какой футбол они играют», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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