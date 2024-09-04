Матвей Сафонов: почему-то часто начинаю говорить merci, пытаюсь отучиться

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о привычке говорить «спасибо» на французском языке.

— Как долетел?

— Ну, такой тяжеловатый полёт. Всё-таки почти 12 часов летели, но в принципе комфортно. Приехали, отдохнули, живём по московскому времени, поэтому в принципе комфортно.

— Соскучился?

— По чему?

— По сборной.

— Конечно, соскучился.

— По языку, может быть?

— Ну, немножко необычно. Я привык к тому, что не могу говорить со всеми о чём угодно, и здесь приятно мне.

— Может, какие-то случаются французские оговорки в жизни здесь, в России? Ну, когда ты говоришь по-русски.

— Ну, я почему-то merci начинаю говорить часто, пытаюсь сейчас отучиться, это как-то плохо звучит, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.