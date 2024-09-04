Сафонов: что знаю о Таиланде и Вьетнаме? Теория будет, нам расскажут

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос, знает ли что-то о национальных командах Вьетнама и Таиланда, с которыми россияне встретятся в ближайших товарищеских матчах. Эти игры пройдут 5 и 7 сентября соответственно.

— Мы летели вместе с Далером, но не обсуждали матчи, которые нам предстоят. Я думаю, что нам на теории всё, что нужно, расскажут.

— А в целом что знаешь об этих странах? С футбольной точки зрения.

— Ну, допустим, если говорить про Вьетнам, то знаю, что здесь играет вратарь родом из России, который прошёл вроде «Динамо», если не ошибаюсь, а всё остальное… Теория сегодня будет, нам расскажут, — сказал Матвей Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.