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Сафонов — об одноклубниках в «ПСЖ»: понадобилось время, чтобы всех запомнить

Сафонов — об одноклубниках в «ПСЖ»: понадобилось время, чтобы всех запомнить
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов признался, что ему понадобилось время, чтобы запомнить всех партнёров во французском клубе.

– Ты очень часто говоришь, что в целом за футболом не следишь. Как много игроков в «ПСЖ» ты знал до того, как пришёл в команду?

— Ну, только тех, кто на слуху были, так не особо я разбирался, но мне понадобилось время, чтобы всех запомнить, Потому что у некоторых тяжеловато для меня воспринимаются имена, поэтому, наверное, три недели, и я всех запомнил, — сказал Матвей Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.

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