«Без борща тяжеловато». Матвей Сафонов — о жизни во Франции

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что скучает по борщу.

— Что у тебя со скучанием по нашей еде?

— Ну, я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живём, потому что борщ — моё любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашёл в Париже места, где готовят русскую еду, поэтому пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось. Но так что, в принципе, борщ жду, но, в общем, по кухне не прям сильно соскучился, — сказал Матвей Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.