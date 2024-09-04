Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — Чертаново. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о предстоящем матче России с Вьетнамом

Валерий Карпин высказался о предстоящем матче России с Вьетнамом
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче России с Вьетнамом. Товарищеская встреча состоится в четверг, 5 сентября. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Удивлён большому количеству журналистов на нашей тренировке. После переездов из Ростова куда угодно это кажется нормальным. Про состояние поля у футболистов надо спрашивать. С виду оно неидеальное.

Матч состоится в любую погоду: жарко или нет, никого не волнует. Будем пытаться играть, как всегда играем, а что из этого получится, посмотрим после игры», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Материалы по теме
Вьетнам — Россия. Карпин — на морально-волевых
Вьетнам — Россия. Карпин — на морально-волевых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android