Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче России с Вьетнамом. Товарищеская встреча состоится в четверг, 5 сентября. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Удивлён большому количеству журналистов на нашей тренировке. После переездов из Ростова куда угодно это кажется нормальным. Про состояние поля у футболистов надо спрашивать. С виду оно неидеальное.

Матч состоится в любую погоду: жарко или нет, никого не волнует. Будем пытаться играть, как всегда играем, а что из этого получится, посмотрим после игры», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.