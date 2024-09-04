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Матвей Сафонов: в «ПСЖ» в одни из первых дней меня уже Д'Артаньяном начали называть

Матвей Сафонов: в «ПСЖ» в одни из первых дней меня уже Д'Артаньяном начали называть
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как его называли в первые дни во французском клубе.

— Отмечали ли одноклубники французскость в твоём стиле, может, там, мушкетёром называют?

— Ну, кстати, да, я вот сейчас вспоминаю, что буквально в одни из первых дней меня уже Д'Артаньяном начали называть. Но это так, как бы в шутку, и не прижилось. Нет такого, что я мушкетёр в команде. Такого нет. Просто такое я слышал.

— Это среди игроков, или стафф, или в целом?

— Это стафф был, — сказал Матвей Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.

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