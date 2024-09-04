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Карпин: почему довызвали Зиньковского в сборную России? Из-за погоды!

Карпин: почему довызвали Зиньковского в сборную России? Из-за погоды!
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему вызов в расположение национальной команды получил футболист «Спартака» Антон Зиньковский.

«Почему довызвали Зиньковского? Из-за погоды! Серьёзно! Вы действительно думаете, что кто-то выдержит 90 минут? Тем более крайний нападающий», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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