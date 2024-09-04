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Матвей Сафонов оценил свою адаптацию в «ПСЖ»

Матвей Сафонов оценил свою адаптацию в «ПСЖ»
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Российский голкипер Матвей Сафонов оценил свою адаптацию во французском «Пари Сен-Жермен».

— А в целом на сколько процентов можешь оценить адаптацию?
— Ну, я думаю, что я уже хорошо адаптировался, в плане того, что комфортно себя чувствую. Знаю многое, знаю всё, что мне нужно, допустим, если что случается, я знаю, что мне нужно делать, нет такого ступора какого-то. Поэтому я думаю, что большая часть адаптации прошла, но на 100% она будет завершена, когда я начну спокойно по-французски разговаривать, — сказал Матвей Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.

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