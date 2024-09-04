Данил Круговой: уходил из «Зенита» я не очень хорошо, но мстить там никому не хочется

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Все ждут битвы с «Зенитом». Какие ожидания?

— Конечно, буду по максимуму стараться победить, хочется обыграть свою бывшую команду. Уходил я не очень хорошо. Будет большой ажиотаж, много болельщиков придёт, хочется аншлага.

— «Уходил не очень хорошо» — хочется кому-то мстить?

— Да нет. Я уже два месяца в ЦСКА, я доволен. Знаю, что после сборов очень сложно всегда играть, у «Зенита» была такая проблема, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, Круговой стал игроком ЦСКА минувшим летом. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде. Игра состоится 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.