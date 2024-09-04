Радимов — о переходе Соболева в «Зенит»: это погоня не за деньгами, а за титулами

Известный в прошлом футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему нападающий Александр Соболев захотел перейти из «Спартака» в санкт-петербургский клуб. По мнению специалиста, Соболев перешёл в «Зенит» не ради денег, а ради титулов. Радимов отметил, что такое желание является вполне нормальным и объяснимым для спортсмена.

«Конечно, свой шанс в «Зените» Соболев получит, потому что не просто так его на скамейку взяли, а дальше уже как он его использует. Понятно, что «Зенит» — это не «Спартак». И самое главное, что Соболев хотел в «Зенит», но он, наверное, хочет титулов, а в «Зените» это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче. Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами. Для нормального человека это абсолютно естественно, что ты хочешь что-то выиграть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».