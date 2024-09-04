Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — Чертаново. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — о переходе Соболева в «Зенит»: это погоня не за деньгами, а за титулами

Радимов — о переходе Соболева в «Зенит»: это погоня не за деньгами, а за титулами
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему нападающий Александр Соболев захотел перейти из «Спартака» в санкт-петербургский клуб. По мнению специалиста, Соболев перешёл в «Зенит» не ради денег, а ради титулов. Радимов отметил, что такое желание является вполне нормальным и объяснимым для спортсмена.

«Конечно, свой шанс в «Зените» Соболев получит, потому что не просто так его на скамейку взяли, а дальше уже как он его использует. Понятно, что «Зенит» — это не «Спартак». И самое главное, что Соболев хотел в «Зенит», но он, наверное, хочет титулов, а в «Зените» это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче. Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами. Для нормального человека это абсолютно естественно, что ты хочешь что-то выиграть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android