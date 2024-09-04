Матвей Сафонов сравнил тренировочные базы «ПСЖ» и «Краснодара»

Российский голкипер Матвей Сафонов сравнил тренировочные базы «Пари Сен-Жермен» и «Краснодара».

— Считается, что у «ПСЖ» суперсовременная академия, суперсовременная база, всё там есть. То же самое говорят про базу «Краснодара». Какое самое большое удивление или контраст в разнице при подготовке ты там увидел?

— Ну, база у «ПСЖ» — она немножко поменьше, чем в «Краснодаре». Но, как мне кажется, по насыщенности всего, что внутри, она чуть более организованна. В том плане что всё рядом, я вообще не прохожу больших расстояний, буквально. Раздевалка, вышел из раздевалки, сразу зал, вышел из зала, сразу медицинский кабинет — поэтому всё как-то комфортно, не нужно проходить большие расстояния.

Допустим, если говорить про разницу между краснодарской базой и в Париже, то в Краснодаре нужно было переходить в разные корпуса, чтобы куда-то попасть, и очень тяжело было встретиться с людьми вообще на большой базе, настолько она большая. В Париже такой проблемы нет, потому, наверное, это основное различие.

— Но по внутренностям плюс-минус всё то же самое?

— Естественно, есть какие-то различия, да. Допустим, вот из того, что мне бросилось в глаза, первое — это в зале есть специальная комната, где стоят три велосипеда и дорожка, и там можно поднять температуру и крутить велик, как будто ты в сауне находишься. Вот, такого я не видел. Но в остальном криосауна, тренажёрный зал — практически всё одно и то же, да, есть естественные различия. И, пожалуй, главное различие вообще всей базы — это, наверное, стафф, потому что у нас около семи, по-моему, физиотерапевтов в «ПСЖ». И чуть по-другому выстроена работа. Думаю, что вот это основное различие. Потому что для меня, допустим, клуб — это люди, которые его представляют. Поэтому я не понимаю вопрос, поскольку не вижу смысла сравнивать базу, ведь условия там и там прекрасные, — сказал Матвей Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.