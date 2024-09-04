Француз Браими: болельщики «Факела» — лучшие в России

25-летний французский полузащитник «Факела» Мохамед Браими высказался о болельщиках воронежской команды.

«Когда я более активно пользовался социальными сетями, то получал от болельщиков «Факела» много сообщений. Сказать могу одно: они — лучшие в России. Даже когда команда переживает тяжёлые времена, они всё равно поддерживают нас, уверен, что с их помощью мы преодолеем любые трудности», — приводит слова Браими официальный сайт воронежцев.

Хавбек Мохамед Браими выступал за «Факел» на правах аренды из болгарского «Ботева» с февраля по июнь 2023 года. В июле 2024 года футболист вернулся в воронежский клуб на полноценный контракт.

После семи сыгранных туров РПЛ «Факел» занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место, набрав четыре очка в семи матчах.