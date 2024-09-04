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Ольмо рассказал, на каком языке Флик разговаривает с игроками «Барселоны»

Ольмо рассказал, на каком языке Флик разговаривает с игроками «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо рассказал, на каком языке главный тренер сине-гранатовых Ханси Флик разговаривает с игроками своей команды.

«Я понимаю, когда Флик говорит по-немецки. Но в большинстве случаев он использует английский, чтобы поняли все», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, в матче 4-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0. По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. Флик возглавил «Барселону» этим летом, сменив в должности главного тренера Хави.

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