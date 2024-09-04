«Космос» — «Амкал»: Пичугин с пенальти вывел медийный клуб вперёд

В эти минуты проходит матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Космос» из Долгопрудного и московский «Амкал». Команды играют на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Марнавским (Санкт-Петербург). «Амкал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте нападающий «Амкала» Максим Пичугин реализовал пенальти.

Ранее «Амкал» в матче второго раунда Пути регионов обыграл московский «Велес» со счётом 2:0, а «Космос» на предыдущей стадии оказался сильнее «Сахалина» — 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).