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Карпин: Захарян взял восьмой номер в «Сосьедаде»? Дай бог — будет моим преемником

Карпин: Захарян взял восьмой номер в «Сосьедаде»? Дай бог — будет моим преемником
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на изменение игрового номера российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Мне то что, что Захарян взял восьмой номер? Будет мои преемником в «Реал Сосьедаде», ну дай бог», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В прошлом сезоне Арсен Захарян выступал за испанский клуб под 12-м номером. Новый игровой номер футболиста раньше принадлежал полузащитнику Микелю Мерино, перешедшему в «Арсенал».

21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 40 матчах за испанский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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