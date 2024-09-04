Колыванов — о матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом: соперник даже не средний

Бывший российский нападающий Игорь Колыванов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

«Ну, Вьетнам и Вьетнам, чего про них говорить. Не очень серьёзный соперник. Туда поехали два состава, посмотрят одних, потом — других. Все понимают, что соперник даже не средний. Ни разу не видел ни Вьетнам, ни Таиланд. По статусу и игрокам мы выше в любом случае», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 по московскому времени. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».