Карпин — журналистам: поле во Вьетнаме похоже на пастбище? Вы сами всё видите

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поле на стадионе «Ми Динь» во Вьетнаме.

Фото: Корреспондент «Чемпионата»

— Вы выглядите так, будто сами тренировались. Это погодные условия так сказываются? И как оцените поле?

— Я даже не бегал, но уже вот такой. Здесь большая влажность и жарко. Завтра точно будет тяжело. Поле, назовём так, неидеальное.

— Когда здесь играли австралийцы, они сказали, что поле похоже на коровье пастбище.

— Вы сами видите. Определяйте, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».