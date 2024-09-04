Карпин: не планирую есть вьетнамскую еду. Не люблю азиатскую кухню

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не любит азиатскую кухню, поэтому не будет употреблять национальную вьетнамскую еду.

— У медицинских работников сборной будет большая нагрузка в такую жару?

— Да. Придётся следить за состоянием игроков. Не знаю, насколько это тяжело, но следить точно придётся, постоянно пополнять водный баланс. Точно будут нужны солевые добавки, но это проблема медицинского штаба.

— Сафонов выразил надежду, что в сборной его покормят борщом. Вы планируете попробовать вьетнамскую кухню?

— Вьетнамскую точно не планирую. Не люблю ни китайскую, ни вьетнамскую, ни японскую, — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.