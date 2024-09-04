«Дубай Юнайтед» анонсировал переход Квинси Промеса

Клуб из ОАЭ «Дубай Юнайтед» в социальных сетях анонсировал переход бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Клуб опубликовал видеонарезку с медосмотра футболиста.

«Скоро будут большие новости! Крупное подписание контракта с «Юнайтед» близко. Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!» — написано в сообщении.

Квинси Промес до сих пор находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.