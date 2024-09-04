Карпин: очень боюсь, что с России не снимут бан ещё 10 лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил опасение, что со всех отечественных сборных и команд не снимут международный бан ещё 10 лет.

— Нет опасения, что после возвращения на мировую арену сборная России не сможет быть конкурентоспособной после матчей с такими сборными, как Таиланд и Вьетнам?

— А мы до этого были конкурентными? Да? Каждый раз играли на чемпионатах Европы и мира? Посмотрим. На этот вопрос ни у кого ответа нет. Играли со сборной Сербии, понятно, что у них было удаление. Играли со сборной Камеруна. Понятно, что это товарищеские матчи, но там мы выглядели конкурентоспособными.

— А если нас ещё 10 лет не вернут? Не боитесь?

— Очень боюсь.

— Не думали, что делать тогда?

– Я, может быть, умру через 10 лет, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.