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Карпин: матч с Вьетнамом — самый влажный в моей карьере

Карпин: матч с Вьетнамом — самый влажный в моей карьере
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чем матч с национальной командой Вьетнама будет отличаться от других игр в его карьере.

— Все ли приехавшие футболисты сыграют?
— Кто-то сыграет завтра, кто-то — через два дня. Но все сыграют.

— Реально ли в такую погоду провести весь матч на поле?
— Многое зависит от соперника и интенсивности матча: будет напрягать соперник много или мало. Также зависит от позиций. Думаю, центральный защитник выдержит весь матч.

— Это ваш самый жаркий матч за карьеру?
— Нет. Это не жаркий, а самый влажный. Нигде нет такой влажности, как здесь, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В четверг, 5 сентября, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Вьетнама. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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