Валерий Карпин: переход Миранчука в США — это не шаг назад, если он будет там играть

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

— Переход Миранчука в МЛС — шаг назад?

— Если он будет там играть, то это не шаг назад. Тренироваться и играть какие-то игры в «Атланте» — хорошо. МЛС — конкурентоспособный чемпионат, там играют футболисты достаточно приличного уровня. Если он там будет играть, то это только на пользу, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».