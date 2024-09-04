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Валерий Карпин: переход Миранчука в США — это не шаг назад, если он будет там играть

Валерий Карпин: переход Миранчука в США — это не шаг назад, если он будет там играть
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

— Переход Миранчука в МЛС — шаг назад?
— Если он будет там играть, то это не шаг назад. Тренироваться и играть какие-то игры в «Атланте» — хорошо. МЛС — конкурентоспособный чемпионат, там играют футболисты достаточно приличного уровня. Если он там будет играть, то это только на пользу, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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