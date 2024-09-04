Валерий Карпин: сказал Сафонову только «бонжур»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о разговоре с голкипером Матвеем Сафоновым, который сегодня присоединился к национальной команде во Вьетнаме.

— Удалось поближе пообщаться с Сафоновым?

— Пока ещё нет. Только «бонжур» сказал ему, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».