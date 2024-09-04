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Карпин — о собрании клубов РПЛ с Мажичем: я слушал час — для меня ненужная встреча

Карпин — о собрании клубов РПЛ с Мажичем: я слушал час — для меня ненужная встреча
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о встрече представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

— Вчера вы были на встрече с Мажичем.
— Во время встречи с Мажичем я был на базе в Новогорске. Час послушал его доклад, потом были обед и мероприятия со спонсорами. Была приведена статистика, а каждый её может интерпретировать как угодно. Статистика — это цифры.

— Нужная встреча?
— За этот час, что я слушал, для меня — нет. А дальше я не знаю, что там происходило.

— Какой бы вы вопрос задали Мажичу?
— Так-то вопросов много. Но это встреча всех клубов, а не конкретно «Ростова» или Валерия Карпина с Мажичем. Одно дело, когда лично меня вопрос волнует, а другое — когда все клубы высказываются о том, как улучшить судейство. Если бы я встретился с Мажичем попить кофе, задал бы конкретный вопрос, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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