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Карпин: держим Чалова в поле зрения, уровень ПАОКа — не ниже пяти первых команд РПЛ

Карпин: держим Чалова в поле зрения, уровень ПАОКа — не ниже пяти первых команд РПЛ
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем греческого ПАОКа Фёдоре Чалове.

— Про Чалова. Как оцените уровень чемпионата Греции?
— Уровень ПАОКа точно не ниже первых пяти команд в РПЛ. Клуб борется за чемпионство. Будет там играть, адаптируется, мы его держим в поле зрения, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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