Билялетдинов: уход Митая — это потеря для «Локомотива»

Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об уходе албанского защитника Марио Митая из московского клуба.

«Мне Митай виделся хорошим футболистом. Он очень качественный и разворотливый игрок, который хорошо придерживал мяч, когда это было необходимо. Это очень важный компонент. Казалось, что вот-вот — он совершит потерю, но в последний момент Митай цеплял мяч и помогал «Локомотиву» разгонять атаки. Поэтому, на мой взгляд, его уход — потеря для команды. Но железнодорожники просто так не расстаются с игроками. Значит, есть кем заменить албанца», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Напомним, о переходе Митая в саудовский «Аль-Иттихад» на правах аренды с правом выкупа «Локомотив» объявил накануне, 3 сентября. В нынешнем сезоне 21-летний албанец провёл один матч за железнодорожников в РПЛ, в котором отметился голевой передачей. Также на его счету три игры и результативный пас в рамках Кубка России. На прошедшем минувшим летом чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых не отметился результативными действиями. По итогам этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.