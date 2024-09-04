Карпин — журналисту об условиях во Вьетнаме: вы пять минут стоите и уже вспотели

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об условиях предстоящего товарищеского матча с Вьетнамом.

— Сборная России должна обыгрывать Вьетнам в одну калитку?

— Вы выйдите на поле, постойте тут, сможете кого-то в одну калитку обыграть? Вы пять минут стоите — и уже вспотели.

— Я волнуюсь рядом с вами.

— В Москве не видел вас потным.

— Качество поля может внести коррективы?

— В игру — да, в состав — нет, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.