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«Галатасарай» заинтересован в подписании хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро — The Times

«Галатасарай» заинтересован в подписании хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро — The Times
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Руководство турецкого «Галатасарая» включило в список приоритетных трансферов опорного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Об этом сообщает интернет-издание The Times.

По информации источника, будущее Каземиро в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом после его неудачного выступления в матче с «Ливерпулем» (0:3). 32-летний игрок был заменён в перерыве после того, как совершил две ошибки, которые привели к первым двум голам в ворота Андре Онана. Кроме того, его место в стартовом составе под угрозой после прихода Мануэля Угарте из «ПСЖ».

Каземиро в прошлом сезоне сыграл 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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